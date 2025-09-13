Atm'den Para Çekerken Bu Dolandırıcılığa Dikkat Edin!

Mobil bankacılık hayatı pratikleştirirken, riskleri de beraberinde getiriyor. Dolandırıcılar, banka ATM’lerine sahte QR kod yapıştırarak kullanıcıları sahte sitelere yönlendiriyor.

Kolay ve hızlı işlem imkânı sunan mobil bankacılık, dolandırıcıların hedefi haline geliyor. Temassız para çekme için kullanılan QR kodlar, son dönemde dolandırıcıların yeni hedefi oldu.

Bazı ATM’lerin ekranlarında ya da çevresinde görülen “ATM bozuk, QR ile çekin” yazıları kurumsal bir yönlendirme değil, organize bir tuzak olabilir.

Dolandırıcılar, ATM’lerin üzerine sahte QR kod etiketleri yapıştırıyor. Vatandaş bu kodu okuttuğunda, bankanın resmi uygulamasına değil, birebir taklit edilmiş sahte bir internet sitesine yönlendiriliyor. Burada kullanıcıdan banka giriş bilgileri isteniyor ve anında hesaba erişim sağlanıyor.

Bu yöntem sadece ATM’lerle sınırlı değil. QR kodlar; restoran menülerinden, afişlere, kampanya duyurularından, kargo takip linklerine kadar her ortamda kullanılabilir.

QR Kod kullanırlen bunlara dikkat edin:

QR kodu mutlaka güvenilir kaynaktan okutun.

Banka işlemlerinde sadece resmi mobil uygulama üzerinden işlem yapın.

ATM ekranında veya çevresinde gördüğünüz yönlendirme yazılarıyla QR kodlara ve reklam kampanyalarının altındaki yönlendirmelerle QR kodlara şüpheyle yaklaşın.

Şüpheli durumlarda ilgili kurumun müşteri hizmetlerini arayın.