Şampiyonluklar Yaşadı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un teknik direktörü olarak çalıştı. Futbol kariyerine Borussia Dortmund altyapısında başlayan Şahin, Feyenoord'da geçirdiği bir yıllık kiralık dönem de dahil olmak üzere burada altı yıl geçirdi. 2010-11 sezonunda Bundesliga şampiyonu oldu ve 2011 yılında 10 milyon Avro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Ağustos 2012'de Liverpool ile bir yıllık kiralık anlaşması yapan Şahin, Ocak 2013'te bu anlaşmayı feshederek 18 aylık kiralık olarak Dortmund'a döndü. Sezon sonunda bu anlaşması kalıcı hale getirildi ve Dortmund'daki ikinci döneminde bir Almanya Kupası ve iki Almanya Süper Kupası kaldırdı. Ağustos 2018'de Werder Bremen'e transfer oldu ve burada iki sezon boyunca forma giydi. 2020'de Antalyaspor ile anlaştı ve burada geçirdiği iki sezonun ardından jübilesini yaptı.

İlk Maçına 2005 Yılında Çıktı

Almanya'da doğan Şahin, 16 yaş altı seviyesinden itibaren Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil etti. İlk uluslararası maçına 2005 yılında çıktı ve 2017 yılında emekli olmadan önce 52 kez millî formayı giydi.

Süper Lig Kariyeri Antalyaspor’da Başladı

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra antrenörlüğe geçiş yapan Şahin, Ekim 2021'de Süper Lig kulübü Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Başakşehir’in Yeni Teknik Direktörü Oldu

1 Ocak 2024'te Borussia Dortmund'da Edin Terzić'in yardımcısı oldu. Türkiye süper lig kariyerine tekrar dönüş yapan Nuri Şahin Başakşehir’in yeni teknik direktörü oldu.