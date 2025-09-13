Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Malatya ve Gümüşhane’de konut satışına başladı. 2+1 ve 3+1 daireler için başvurular Ziraat Bankası üzerinden alınacak.

TOKİ, 2025 yılı konut satış takvimine ilişkin açıklama yaptı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Malatya ve Gümüşhane’de konut satışı yapılacağı bildirildi.

Yapılan duyuruda, satışa sunulacak konutların 2+1 ve 3+1 tipinde olduğu, 2+1 konutların brüt 87 metrekare, net 69-70 metrekare; 3+1 konutların ise brüt 104-120 metrekare, net 83-100 metrekare büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ödeyerek kalan tutarı 180 ay vade ile TOKİ’ye geri ödeyebilecek. Bahsi geçen başvurularda gelir şartı aranmayacak.

Başvuru Yapacaklarda Aranan Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru yapılan ilin nüfusuna kayıtlı veya en az bir yıldır il sınırları içinde ikamet ediyor olmak. Ayrıca, başvuru sahibi ve ailesi üzerine daha önce TOKİ’den konut satın alınmamış olması ve tapuda kayıtlı bağımsız bir konut bulunmaması gerekiyor.

Başvuru Tarihleri

Malatya’daki konut başvuruları 19 Eylül 2025’e kadar Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Gümüşhane’de ise başvurular 15-17 Eylül 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurular banka şubeleri aracılığıyla alınacak.

TOKİ, Ekim ayında Yozgat dahil 81 ilde sosyal konut başvurularını da açıklayacak.