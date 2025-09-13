Yozgat’ta İlçe İlçe Hava Durumu:

Yozgat Merkez: Gündüz 24, gece 11 derece. Parçalı bulutlu, yer yer rüzgâr etkili.

Sorgun: 23 derece gündüz, 10 derece gece. Hafif rüzgâr ve bulut geçişleri görülecek.

Boğazlıyan: 26 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklığı, gece saatlerinde 12 dereceye düşüyor. Açık ve güneşli bir gün bekleniyor.

Akdağmadeni: 20 derece gündüz, 8 derece gece. Serin hava ve yer yer sis etkili olabilir.

Çekerek: 25 derece gündüz, 11 derece gece. Havanın açık ve güneşli geçmesi bekleniyor.

Şefaatli: 24 derece gündüz, 10 derece gece. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Sarıkaya: 27 derece gündüz, 13 derece gece. İlçede sıcaklık diğer bölgelere göre biraz daha yüksek seyredecek.

Uzmanlardan Uyarı

Uzmanları, gün içinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen geceleri ani düşüşlerin görülebileceğini belirtiyor. Özellikle tarımla uğraşan çiftçilere sabah saatlerinde oluşabilecek hafif ayaz konusunda uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşlar Ne Dedi?

Vatandaşlar mevsim geçişine dikkat çekerek, “Sabah ceket giyiyoruz, öğle saatlerinde ise çıkarıyoruz. Hava tam anlamıyla sonbaharı hissettiriyor” dedi.

Yağış ve Fırtınaya Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Meteoroloji verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin) ile Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevresi, Kocaeli ve İstanbul’un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı, Kastamonu ve Kırklareli kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında şiddetli rüzgar bekleniyor. Diğer yandan Batı Karadeniz’in doğusunda saatte 50-75 kilometre hıza ulaşabilecek kuvvetli fırtınanın etkili olması öngörülüyor. Yetkililer, vatandaşları ani rüzgar, deniz ulaşımı aksaklıkları ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, özellikle iç ve güney bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.