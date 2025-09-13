AK Parti’nin hazırladığı yeni kanun teklifi ile 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklanacak. Çocukların Dijital Tehlikelerden Korunmasına Yönelik Düzenleme kapsamında Instgram, TikTok ve Facebook gibi platformlar sadece 16 yaş üstü kişiler tarafından kullanılabilecek.

Yeni düzenleme ile sosyal medya hesabı açılırken kimlik numarası istenecek. Böylece 16 yaşından küçüklere hesap açtırılmayacak.

Kanun teklifinde çocuk suçlarına ilişkin de önemli değişiklikler yer alıyor. Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesine göre, 15-18 yaş arasındaki çocuklar işledikleri suçlarda yaş indirmi alıyordu. Yeni düzenleme ile bu indirimler daraltılacak.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda mevcutta verilen 24 yıl hapis cezası 27 yıla çıkarılacak. Müebbet hapis cezası alan çocuklara uygulanan 15 yıl hapis cezası ise 18 yıla yükseltilecek.

Tasarıya göre suçun kasıtlı ya da önceden planlanmış olması durumunda hakim indirime gitmeyecek. Ayrıca aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunun cezaları da artırılacak. Bu suçun alt sınırı 1 aydan 2 aya çıkarılacak. Hamile eşe karşı işlenmesi durumunda verilen 3 ay ila 1 yıl hapis cezası ise 4 ay ila 2 yıl olarak uygulanacak.

Hazırlanan 17 maddelik kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.