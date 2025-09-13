Sosyal medya platformu Youtube’da sunduğu Konuşanlar programı ile tanınan Hasan Can Kaya geçtiğimiz yıll Exxen’de yerini almıştı. Sonrasında Exxen'den ayrıldı. Youtube’da 2 milyon 300 bin, Instagram’da ise 2 milyon 700 bin takipçi sayısına ulaşan Hasan Can Kaya Konuşanlar programının formatını kendisi oluşturmuştu.

Hasan Can Kaya Kimdir?

16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören’de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.

Geçtiğimiz dönemlerde BKM’de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.

Oyunculuk Ve Yönetmenlik Yaptı

Bir dönem Leman Kültür’de düzenli olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.

Ünlü komedyen programında da sıklıkla bahsettiği Sultan San ile birlikteliğini uzun süre devam ettirirken ikilinin geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı aldıkları ortaya çıktı.