'Haziran Gecesi', 'Tatar Ramazan', 'Kırmızı Oda', 'Arka Sokaklar' gibi birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu Burcu Kara, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Duygusal Anlar Yaşadı

Burcu Kara İznik Gölü kıyısındaki aile evine veda etti. Kara duygusal anlar yaşadığı anları şu sözlerle aktardı:

Büyüdüğüm kasabadan, büyüdüğüm evden maalesef eşyalarla ayrıldık. 99 yılından önce yapıldı bu ev çünkü biz 92 yılında taşındık. Depremden çok korkuyoruz. Burada bir aile apartmanı yapıldı. Annemler ve halamlarla birlikte oraya taşınıyoruz. Gemlik, Bursa, İznik maalesef fay hattı.

Bu evi bırakıp gidiyoruz maalesef. Bu denize büyüdüm ben. Ailemin evinin bir ayağı deniz bir ayağı göl. Bu yüzden maalesef vedalaşıyoruz. Umarım geri geliriz.

Burcu Kara Kimdir?

Oyuncu Burcu Kara, 1 Mart 1980 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Kara, üniversite yıllarında Eskişehir’de yerel bir televizyon kanalında sunuculuk yaparak medya kariyerine adım attı. Daha sonra İstanbul’a gelerek oyunculuk eğitimleri aldı ve televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Burcu Kara, 2004 yılında yayınlanan “Haziran Gecesi” dizisinde canlandırdığı “Duygu” karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanındı. Ardından “Elveda Derken”, “Tatar Ramazan”, “Keşanlı Ali Destanı”, “Romantik Komedi” film serisi ve “Kördüğüm” gibi birçok projede yer aldı. Hem sinema hem televizyon dünyasında başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Kara, 2011 yılında oyuncu Buğra Gülsoy ile evlendi ancak evlilikleri kısa sürdü ve 2012’de boşandılar. 2016 yılında ise yönetmen Fırat Doğu Parlak ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten bir oğlu bulunuyor.

Son dönemde oyunculuk kariyerine ara veren Burcu Kara, eşiyle birlikte doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladı. Çiftin, Ege bölgesinde bir çiftlik kurduğu ve zeytinyağı üretimi yaptıkları konuşuluyor. Kara, sosyal medyada doğayla iç içe paylaşımları ve sade yaşam tarzıyla takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Burcu Kara, uzun yıllardır ekranlardan uzak olsa da hem oyunculuk geçmişi hem de doğal yaşam tercihleriyle Türk televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.