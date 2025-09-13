Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanları koruma faaliyetleri kapsamında önemli bir çalışmayı tamamladı.

Yapılan açıklamaya göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasında yer alan Karanlık Dere bölgesinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, orman ve anız yangınlarından zarar görmüş alanlar titizlikle incelendi.

Yetkililer, yangın nedeniyle bölgede hayvanların zarar görüp görmediğini tespit etmek için özel çalışmalar yürüttü. Ayrıca, bölgedeki hayvan popülasyonunun yok olmasını önlemek amacıyla su kenarlarına ve hayvanların sık kullandığı geçiş güzergâhlarına yem ve mama bırakıldı.

Jandarma yetkilileri, bu tür uygulamaların yalnızca hayvanların yaşamını korumakla kalmadığını, aynı zamanda doğal dengenin ve ekosistemin sürdürülebilirliğine de katkı sağladığını vurguladı. Yapılan çalışma ile bölgede yangından etkilenen fauna ve flora üzerinde kontrol sağlanmış, olası olumsuz etkiler minimize edilmiş oldu.