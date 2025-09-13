Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, her yıl eylül ayının ikinci cumartesi kutlanan Dünya İlk Yardım Günü acil durumlarda ilk yardımın önemine dikkat çekti.

İlk yardım, acil bir durumda ya da bir kaza sonucu yaralanan ya da hastalanan bir kişiye tıbbi yardım gelene kadar yapılan ilk müdahale olduğunun altını çizen İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, “Doğru bir ilk yardım, hayati öneme sahiptir. Oluşan durumun kötüye gitmesini engellemek için yapılan ilk müdahale hayat kurtarır. Günlük hayatta öngörülemeyen kazalar olabilmektedir. Bu kazaların bazıları ise ağır yaralanmalara ya da ölümlere yol açabilmektedir. Ancak doğru ve zamanında müdahale, kazaların sonuçlarını hafifletmektedir. Bu nedenle bu gibi zamanlarda ilk yardım büyük önem taşımaktadır. İlk yardım kurslarında öğretilen OED (şok cihazı) cihazı ile bir çok hastanın yaşam kalitelinin artmasına vesile olmaktadır” şeklinde konuştu.

Yetkililer, ilk yardımın öncelikli amaçlarını şu şeklide sırladı;

Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması,

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması,

Hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi,

İyileşmenin kolaylaştırılması.

Ücretsiz İlk Yardım Eğitimi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak ücretsiz ilk yardım eğitimi veriliyor.

Dilekçe ile Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurup düzenlenen ilk yardım eğitimlerine tüm vatandaşlar katılabilir yaşama şans verebilir.