Galatasaray, Eyüpspor maçıyla birlikte resmi maçlardaki galibiyet serisini 16’ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece yenilmezlik serisini sürdürdü.

Resmi maçlarda en son Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda yenilen Cimbom, daha sonra kaybetmedi. Cimbom, bu süreçte Süper Lig’de 13, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 olmak üzere toplam 16 mücadeleden galip ayrıldı.

Galatasaray, bu hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Süper Lig’de de Konyaspor’u konuk edecek.

Kaynak: İHA