Yozgat'ta Aranan Şahıs Ormanlık Alanda Yakalandı!

Akdağmadeni ilçesinde, Akdağmadeni Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’ndan firar eden Y.Y. (yağma, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından hükümlü) isimli şahıs kısa süreli bir arayışın ardından yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, firarın öğrenilmesinin ardından devriye ekiplerince bölgede kapsamlı bir araştırma başlatıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucu firar eden hükümlünün ormanlık alana kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri, bölgede yürütülen titiz devriye faaliyetleri sırasında Y.Y.’yi ormanlık alanda saklanırken tespit etti. Şahsın mukavemetsiz şekilde yakalandığı ve güvenlik önlemleri altında adli birimlere sevk edildiği bildirildi.

Yapılan adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Y.Y., tekrar Akdağmadeni K-1 Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Yetkililer, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve firar girişimlerinin önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini ifade etti.