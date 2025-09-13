Yozgat şehir merkezinde yer alan Fatih Cami, geçmişi ve mimarisiyle dikkat çekiyor. Yozgat Valiliği’nin yaptığı bilgilendirmede caminin şehrin manevi kimliğinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Her yaştan insanın ziyaret ettiği yapı, tarihî izleriyle ilgi topluyor.

Yozgat Valili sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda; “1996 yılında kiliseden camiye dönüştürülen yapı, sade mimarisi ve ferah atmosferiyle Yozgat'a geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden sadece bir tanesi. Ayrıca çevresinde bir çok tarihi yapı sizleri bekliyor. Tarihi izlerin peşindeyseniz @gezsenyozgat 'ı takip edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

Önceden Kiliseydi!

İstanbulluoğlu Mahallesi’nde bulunan Fatih Cami, Çapanoğlu (Büyük) Camisi’nin kuzeybatısında ve ona 150 metre uzaklıkta yer alıyor. Uzun süre farklı amaçlarla kullanılan yapı, 1996 yılında camiye çevrilerek bugünkü adını aldı.

Cami, doğu-batı doğrultusunda iki sıra üç ayakla üç nefe bölünmüş durumda. Orta nef daha geniş tutulurken üzerleri beşik tonozla örtülmüş. Sütunlar yüksek kare kaideler üzerinde yükseliyor ve köşeleri volütlü başlıklarla süslenmiş.

Kemerli Pencereden Giren Işıkla Aydınlanıyor

Doğuda dışa taşmayan apsis ve yanlardaki pastaforium hücreleriyle şekillenen yapı, batıda U şeklinde mahfil ve üç bölümlük narteksiyle tamamlanıyor. Narteks bugün camekânla kapatılmış durumda. İç mekân, dikey eksende yer alan geniş yuvarlak kemerli pencerelerden giren ışıkla aydınlanıyor.

Narteksin kuzeybatısında bir çan kulesi bulunuyor. Kırma çatılı ve ince saçaklı caminin iç ve dış yüzeyinde herhangi bir süsleme bulunmuyor. Bu sadeliğiyle de dikkat çeken yapı, Yozgat’ın tarihî ve manevi mirasının önemli parçaları arasında yer alıyor.