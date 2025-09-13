Dünya İlk Yardım Günü’nde, geleceğin teminatı olan minik yürekler için eğitici ve anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Divanlı Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine keyifli ve öğretici bir ‘İlk Yardım Eğitimi’ verdi.

Gerçekleştirilen eğitimde çocuklara “Yaşama Yol Ver” bilinci aşılandı. İlk yardımın hayati önemi anlatıldı. Sağlık Bakanlığı’na ait Yozgat’a vatandaşların hizmetinde olan ambulans ve UMKE aracı tanıtıldı.

Programın sonunda ise öğrencilere, küçük ama değerli bir hediye olarak ilk yardım çantası hediye edildi.

Bu özel günde, doğru bilgi ve becerilerle donatılmış her bireyin bir hayat kurtarabileceğini bir kez daha vurgulandı.