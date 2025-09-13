Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: ''17 bin sağlık çalışanı daha alınacak''

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanı ataması bekleyenler için müjdeyi verdi. Yapılan duyuruda önemli noktaların üstünde durdu. 17 bin sağlık çalışanı atamasının daha yapılacağını söyledi.

Memişoğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretten sonra yaptığı açıklamalarda "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında 58. il olarak Samsun'da olduklarını bildirdi.

Samsun’da Yeni Hastane Açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanesi ile Samsun'un tanışmak üzere olduğunu belirten Memişoğlu, "Bu sene sonu itibarıyla en geç kasım ayında Samsunlu vatandaşlarımıza şehir hastanemizde en üst seviye dediğimiz fiziki yapıyla hizmet vermeye başlayacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve vekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız olmak üzere tüm halkımıza şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.Samsun'daki sağlık yatırımlarından bahseden Memişoğlu, Tekkeköy'e 250, Atakum'a 350, Ayvacık'a 25 yatak kapasiteli hastane inşaatlarına devam ettiklerini, İlkadım ilçesinde de hastane planlanması yaptıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Atamayla ilgili bekleyen arkadaşlarımız var. Biz eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. İlk atamamızı toplam 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımız 17 bin sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz” dedi.

''Aynı zamanda sağlığın sadece hizmet tarafını, koruyucu sağlığı değil, üreten sağlığı da hedeflemiş durumdayız. Bununla ilgili yurt dışı gezilerimizi yaptık. Daha da yapacağız. Moğolistan'ı, Çin'i ziyaret ettik. İnşallah yakın zamanda, önümüzdeki sene başında Amerika Birleşik Devletleri'ni, İngiltere'yi, Avrupa'yı da sağlığın üretimi konusunda ziyaret edeceğiz. Türkiye, bu kadar iyi sağlık çalışanının, bu kadar iyi sağlık altyapısının olduğu bir ülke. Aynı zamanda sağlıkta yeni şeyler söyleyecek kapasitesi, insan gücü, dirayeti olan bir ülke. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla inşallah çok daha iyi sağlıklı günler yaşayacağız."

Bakan Memişoğlu, vatandaşlardan toplumu tehdit eden sigara, alkol gibi maddelerden uzak durmalarını, hareket ederek ve iyi beslenerek korunmalarını istediklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur da bulundu.