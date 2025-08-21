24’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Sürmeli Şenlikleri Yozgat Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda düzenleniyor. 21-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan şenlik, Yozgat meydanında gerçekleşiyor.

Gündüzleri geleneksel çocuk oyunları düzenlenecek kültürel etkinliklere yer verilecek olup akşamları ise değerli sanatçılar konser veriyor.

Dört gün boyunca devam edecek şenlikler her akşam iki sanatçı yer alıyor. Gündüz saatlerinde ise özellikle çocuklar için geleneksel oyunlar, yarışmalar ve eğlenceli aktiviteler bulunuyor.

Kadın Girişimciler Destekleniyor

Kurulacak yerel satış alanı ile Yozgat esnafı ve özellikle kadın girişimciler destekleniyor. Satış stantları, katılımcılarına yöresel ürünleri tanıtıyor aynı zamanda da yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Belediye Yatırımlarının Açılışı

Şenlikler sırasında, yapımı tamamlanan belediye yatırımlarının da açılışları yapılacak. Şenlik atmosferi, kentin gelişimine katkı da bulunan hizmetleri halka tanıtımı gerçekleşecek.