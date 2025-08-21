Konya'da sanayi bölgesinde iş yeri sahibi ile müşteri arasında geç araç teslimatı sebebiyle gerçekleşen kavgada 3 kişi yaralandı.

Talihsiz olay, saat 16.45 civarlarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak'ta gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. ile S.D., elektrik aksamı yapımı için otomobilleri ile Ö.U.'nun iş yerine geldi. tamiratın uzun sürmesi sebebiyle çıkan tartışma bıçakla sonlandı.

Çıkan kavgada Ö.U.‘nun parmağı koparken, diğer 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Polis ekipleri mühahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk mühalesinden sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.