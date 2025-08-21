Çayıralan’da yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 2 sürücüye işlem uygulandı.

Çayıralan ilçesinde Jandarma Trafik Timi ve Asayiş ekipleri, ATV ve motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Köylerde Bilgilendirme Amaçlı Ziyaret Yapıldı

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Külekçi ve Kaletepe köylerinde ATV ve motosiklet sürücülerinin yaptığı kural ihlallerine dikkat çekti. Trafik kazalarındaki sorumluluklar ve ATV’lerin karıştığı kazalarda öne çıkan başlıca ihlaller konusunda sürücüler bilgilendirildi.

İki Sürücüye İşlem Yapıldı

Denetimlerde yetersiz, sürücü belgesiz ve tescilsiz şekilde ATV kullandığı belirlenen 2 sürücüye işlem yapıldı.

Ekiplerin denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.