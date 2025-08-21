Sorgun’da Görev Değişimi

Ülkü Ocakları Sorgun İlçe Başkanlığı görevine Oktay Kızıl atandı.

Törene katılım sağlayan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci yaptığı açıklamada, “görev değişiminin Sorgun’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ekinci, “Davasına gönülden inanarak hiçbir karşılık beklemeden emek veren Fatih kardeşime hizmetleri için teşekkür ediyor, bayrağı devralan Oktay kardeşime de yeni görevinde üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül ise, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın selamlarını ileterek, gençliğin önemine vurgu yaptı.

Akgül, “Ülkü Ocakları, milletinin yanında olan, ihanete karşı dimdik duran, bilinçli ve kararlı duruşun simgesidir. Milletin geleceğini görmek istiyorsanız gençliğine bakınız. Biz bu gençliği imanla, ahlakla, bilgiyle ve vatan sevgisiyle donatacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkü Ocakları Genel Merkezinin, çağın gerekliliklerine uygun projeler geliştirdiğini aktaran Akgül, kültürden sanata, teknolojiden spora kadar birçok alanda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Akgül, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve davanın izinde yürüyerek gençleri ilim, ahlak ve hedefle yetiştirmenin en büyük görevleri olduğunu vurgulayarak, “Bizim yolumuz Alparslan’ın, Fatih’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Başbuğ Alparslan Türkeş’in ve Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin yoludur” dedi.