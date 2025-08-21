AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan, geçtiğimiz gün kahvaltı programında basın mensupları ile bir araya geldi.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan, Milletvekili Süleyman Şahan’a, hızlı tren seferleri hakkında soru yöneltti.

Milletvekili Şahan, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kayhan’ın sormuş olduğu soruya yönelik yaptığı açıklamada, Yozgat’ta hızlı tren ve havalimanı konusunda yaşanan endişelere değindi. Şahan, önümüzdeki yıl yeni tren setlerinin teslim edilmesiyle sefer sayılarının artacağını söyledi.

“10 Tren Siparişi Verildi”

Şahan, şu an hızlı trenlerde yer bulunamamasıyla ilgili sıkıntıları hatırlatarak, “Bakanlığımız 10 tren seti siparişi verdi, ücretleri ödendi. Önümüzdeki yıl bu setlerin tamamı gelecek. Geldiğinde sefer sayımız artacak” dedi. Ayrıca Ankara-İzmir ve Ankara-Samsun hızlı tren hatlarının da yapım sürecinde olduğunu hatırlattı.

"Teşvik Programı Başlıyor”

Yatırımların önemine dikkat çeken Şahan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yozgat’a özel teşvik programı başlatıldığını belirtti. Program kapsamında 240 milyon liraya kadar destek sağlanabileceğini ifade eden Şahan, “Sigorta prim desteği, işçi-işveren prim desteği ve vergi desteği 8 yıl boyunca devam edecek” diye konuştu.

"Yatırımcılara Seslendi"

Yozgat’ın liman şehri olmamasının yatırım açısından dezavantaj olduğunu vurgulayan Şahan, bu açığın kara yolu, hava yolu ve hızlı trenle kapatılabileceğini söyledi. Yatırımcılara çağrıda bulunan Şahan, “Biz her türlü altyapıyı sağladık. Bundan sonraki mesele müteşebbislerin gelmesi. Yatırım yapmak isteyen herkese kapımız açık” ifadelerini kullandı.