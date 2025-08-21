MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Saraykent İlçe Başkanı Aydın Yeşil, Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu ile il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla Saraykent Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Heyet, sanayi esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kaymakamlık ve Bağlı Kuruluşlar

Milletvekili Sedef ve beraberindeki heyet, Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk’ü makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında kaymakamlığa bağlı kuruluşlar da ziyaret edilerek çalışanlara başarı dilekleri iletildi.

Jandarma Karakoluna Ziyaret

Sedef ve parti yöneticileri, Saraykent Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Osman Sinan Badem ve görevli askerleri de ziyaret etti. Heyet, jandarma personeline kolaylıklar diledi.

Esnaflarla Buluşma

Programın son bölümünde ilçede hizmet veren esnafları ziyaret eden Milletvekili Sedef ve beraberindekiler, iş yerlerinde esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.