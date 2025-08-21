Salman’dan Elektrikli Araç Uyarısı

Başkan İhsan Salman, elektrikli araçların kullanımı ile ilgili güvenlik ve çevresel risklere karşı açıklamalarda bulundu. Başkan Salman yaptığı açıklamada, “Elektrikli araçlarda kullanılan Lityum-İyon hücreler, çevre dostu ve verimli enerji depolama özelliklerine sahip olmalarına rağmen potansiyel yangın riskleri de taşımaktadır. Toplumun ve kullanıcıların bilinçlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

Salman, elektrikli araçların yangın sebeplerini sıraladı: “Şarj veya deşarj sırasında hücrelerin tasarım değerini aşan akıma maruz kalması, yüksek veya düşük ısıya maruz kalma, çalışma sıcaklık aralığının dışında (-25°C ile +60°C arasında) ısıya maruz kalma ve seperatörde ya da anotta hasar sonucu kısa devre oluşumu.

Salman, otopark alanlarının elektrikli araçlar için uygun tasarım ve yapısal dayanım önlemlerini sıraladı:

Şarj İstasyonları Konumu: Otopark içerisindeki şarj istasyonları; otopark giriş ve çıkışlarından uzakta, itfaiyecilerin müdahalesini zorlaştırmayacak bir konumda olmalıdır.

Havalandırma: Şarj cihazı ve çevresindeki sıcaklığın düzenlenmesine yardımcı olacak havalandırma sistemi kapasitesi dikkate alınmalıdır.

Yapısal Önlemler: İçten yanmalı motorlu araç yangınlarında otoparklarda sıcaklığın 816°C'ye çıkabildiği, elektrikli araç yangınlarında ise sıcaklığın 2.480°C'ye kadar çıkabileceği dikkate alınarak yapısal önlemler statik olarak ele alınmalıdır.

“Elektrikli Araç Kültürü Oluşturulmalı”

Salman açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kullanıcıların eğitimi ve farkındalığı, güvenli uygulamaların teşvik edilmesi açısından çok önemlidir. Taşıt üreticileri, elektrikli taşıt teknolojileri ve güvenlik önlemleri konusunda kullanıcı eğitimi sunmaya teşvik edilmelidir. Kamu spotları ile toplum bilgilendirilmeli ve sağlıklı bir elektrikli araç kültürü oluşturulmalıdır. Yozgat Makina Mühendisleri Odası olarak, güvenli ve çevre dostu bir gelecek için elektrikli araçların doğru kullanımına yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz.”