"Kadına el kalkamaz!" mesajıyla yayımlanan açıklamada, şiddetin sadece mağdurları değil, tüm toplumu derinden etkileyen bir insanlık suçu olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetin etkilerinin yalnızca şiddet gören kişilerle sınırlı kalmadığı, toplum genelinde ciddi yaralar açtığı ifade edildi. Valilik, herkesin bu konuda duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

KADES Uygulaması Tanıtıldı

Valilik, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vererek vatandaşları bu uygulamayı kullanmaya davet etti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KADES’in, kadınların ve çocukların şiddet, taciz gibi tehlikeli durumlarda hızlıca güvenlik güçlerine ulaşmalarını sağladığı belirtildi.

Şiddete Karşı Hızlı Müdahale

KADES uygulamasının, kullanıcıların tek tuşla acil yardım çağrısı yapabilmesine imkân tanıdığı ve güvenlik birimlerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasını kolaylaştırdığı aktarıldı. Valilik, kadınların ve çocukların güvenliği için KADES’in etkin şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti.

KADES Nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES Uygulaması Nasıl İndirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

Nasıl Kullanılır?

Sisteme giriş yaparak ve sizden istenen bilgileri girerek, kullanıcı sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra kaydolabilirsiniz. Sonrasında telefonunuza gelen doğrulama kodunu girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Artık sistem kullanılmaya hazır. Unutmayın, uygulamayı kullanırken telefonunuzun konum bilgilerinin açık olması gerekiyor. Acil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda uygulama ekranında bulunan KADES Kadın Destek Butonuna dokunulması gerekmektedir. İhbarın teyidini sağlamak için ekrana gönderilen evet veya hayır cevabını seçmelisiniz. Cevabınız evet ise telefonunuza ihbarın başarı ile alındığı, konumunuza ekip gönderileceği uyarı mesajı olarak iletilecektir.

Ekip Konumunuza Geliyor

Görevli personel bulunduğunu konuma en yakın ekibi süratle sevk ederek, güvenliğinizin sağlanması için size yardımcı olacaktır. En yakın ekip olaya müdahale ederek tarafları polis merkezi amirliğine sevk ederek veya jandarma karakoluna intikal ettirecek, sonrasında gerekli iş ve işlemlere başlanacaktır. Sistem tamamen acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlandığı için asılsız ihbarlarda bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı jandarma ve emniyet görevlilerince koruyucu ve önleyici tedbirler alındıktan sonra mağdur ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ ne (ŞÖNİM) yönlendirilir.