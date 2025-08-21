ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş ve eşi Perizat İlbaş’ın kızları Dilara Ülkü, İlker Aydın ile Hürriyet Aydın’ın oğulları genç mühendis Mert Aydın ile hafta sonu görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Törene Jandarma Genel Komutanı Org. Ali Çardakcı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, önceki dönem AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, HSK Genel Sekreteri Atila Öztürk, MSB Asker Alma Genel Müdürü Tümg. Hurşit Ağırcan, Yargıtay Üyesi Feyzullah Taşkın, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TBMM önceki dönem Başkanvekili Sadık Yakut, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, A. Türkeş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, ASPİLSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ve önceki dönem MSB Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi katılım sağladı.

Ayrıca Merkez Valileri Mustafa Taşkesen ve Salih Ayhan, EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli, askeri fabrika ve tersane komutanları ile çok sayıda akademisyen ve seçkin davetli de düğünde hazır bulundu.