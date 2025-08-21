Yozgat Valiliği, ilde meydana gelen trafik kazalarının büyük bölümünün tek taraflı gerçekleştiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 82’sinin tek taraflı olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Bu istatistikler, hızın, dikkatsiz sürüşün ve trafik kurallarına uymamanın ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Trafik kazaları sadece can kayıplarına ve yaralanmalara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda aileleri, arkadaşları ve toplumu derinden etkiler” ifadelerine yer verildi.

Sürücülerin her an dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Lütfen hız sınırlarına uyun, diğer sürücülere saygı gösterin. Kendinizin ve sevdiklerinizin güvenliği için trafik kurallarını ciddiyetle uygulayalım” denildi.