Memur Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, memurların ve emeklilerin ekonomik kayıplarını gidermek, gelir adaleti ve ücret dengesini sağlamak amacıyla yürütülen 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin Kamu İşvereninin tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlandığını açıkladı.

“Tekliflerde Adalet ve Denge Yoktu”

Şerefli, 24 Temmuz’dan bu yana yapılan görüşmelerde kamu görevlilerinin birikmiş sorunlarının çözülmesi, çarpık ücret skalasının düzeltilmesi ve hakkaniyetin sağlanması için uzlaşma çağrısı yaptıklarını ancak Kamu İşveren Heyetinin bu talepleri görmezden geldiğini belirtti.

Şerefli, “Dertlerimize deva olmayan, sorunları çözmek bir tarafa, memurların umudunu daha da kıran bütün teklifleri reddettik, yok saydık ve kabul etmedik. Hiç kimse sebebi olmadığımız sorunların sahibi olmamızı bizden bekleyemez. Onun için bu tekliflerin altına imzamızı atmadık” ifadelerini kullandı.

“Tüm Yollar Denendi, Mücadele Her Yerde Sürdü”

Şerefli, sürecin başından itibaren meşru tüm yolları denediklerini ve örgütlü güçlerini eyleme dönüştürdüklerini belirterek, “81 ilde basın açıklamaları gerçekleştirdik, Türkiye genelinde iş bıraktık ve Ankara’da sendika tarihinin en büyük mitingini düzenledik. Ardından Maliye Bakanlığına yürüdük ve hak, emek, adalet diyerek haklarımızı haykırdık” dedi.

Şerefli, bu süreçte üyelerine ve teşkilatlarına teşekkür ederek, mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

“Yasa Sorunlu, Hakem Sürecine Güven Yok”

Başkan Şerefli, 4688 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun sorunlu olduğunu belirterek, “Bu yasa miadını doldurmuş, çözümün odağı olmaktan çıkmış ve sorun üreten bir hale gelmiştir. Önümüzde hakem süreci var, ancak ne bizim ne de kamu görevlilerinin hakeme güveni ve inancı yoktur” ifadelerini kullandı.

Şerefli, memurların beklentilerinin karşılanması gerektiğini vurgulayarak, “Ortaya çıkan duruma ne rızamız ne de tahammülümüz var. Mücadelemiz ve itirazımız devam edecek” dedi.