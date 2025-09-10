Hijyen toplantısı yapıldı

Çekerek ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan başkanlığında Temizlik ve Hijyen Toplantısı gerçekleştirildi.

Osman Durmaz Fen Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya sürekli işçi, geçici işçi ve yardımcı hizmetli personeli katılım sağladı.

Okul müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde temizlik, hijyen ve işleyişe dair konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda İlçe Müdürü Akkan, “Eğitim ailemizin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yeni yıla başlaması için çalışmalar titizlikle sürdürülecektir” dedi.