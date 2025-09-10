Güneş enerjisi sistemindeki arızayı kontrol etmek için çatıya çıkan 65 yaşındaki Ramazan Çevik, dengesini yitirerek yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan Çevik, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleşen trajik bir olayda, çatıya çıkan bir vatandaş dengesini kaybederek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay Tarsus’a bağlı Kuşçular Mahallesi’nde yaşandı. Evinde bulunan güneş enerjisi sistemindeki arızayı kontrol etmek isteyen 65 yaşındaki Çevik, onarım için çıktığı çatıda dengesini yitirerek yaklaşık 8 metre yükseklikten yere düştü.

Düşmenin ardından çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çevik, uygulanan ilk müdahale sonrası Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fakat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Çevik’in ani ölümü mahallede büyük üzüntüye yol açtı.