AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir’in başkanlığında; Milletvekili Süleyman Şahan, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, Belediye Meclis Grup Başkanı Nuri Tinel ile gençlik ve kadın kolları başkanlarının katılımıyla, yerel yönetimlere dair geniş kapsamlı İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

“Çözüm Arayışı Başladı”

Yozgat İl Özel İdaresi’nin ve tüm yerel yönetimlerin merkez, ilçe ve köylerde yürüttüğü çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, mevcut projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda, ilçelerden gelen talepler ve saha verileri titizlikle incelenerek, yerel yönetim temsilcileriyle birlikte çözüm odaklı kararlar alındı.

“Kandemir Süreci Yönetiyor”

Toplantıda, İl Başkanı Hasan Kandemir’in köprü rolü öne çıkarken, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan’ın, İl Teşkilatı aracılığıyla ilçelerin ihtiyaç ve taleplerinin bakanlıklar nezdinde takip edileceği mesajı verildi. İlçe başkanları ve belediye temsilcileriyle yapılan istişarelerde, milletvekillerinin sürecin her aşamasında aktif şekilde yer alacağı ve yerel yönetimlerle koordineli çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

“Her Kararda Öncelik Yozgat”

AK Parti Teşkilatı’nın geniş çaplı toplantısında belediye meclis üyelerine verilen mesaj öne çıktı. Toplantıda, “Yozgat için faydalı olan her işin altına rahatça imza atın” vurgusu yapıldı. İl teşkilatının koordinasyonuyla yürütülecek süreçte, yerel yönetimlerde iş birliği ve şeffaflık esas alınacak, ilçelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Yozgat’ın menfaatine yönelik projeler adım adım hayata geçirilecek.