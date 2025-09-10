Yozgat’ta gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Yozgat Merkez İlçe ve Yerköy İlçe Jandarma Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Uygulamalar sırasında farklı suçlardan aranan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Çocukların da olduğu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Çocukların da olduğu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
İçeriği Görüntüle

Ekiplerin çalışmaları sonucunda; T.K., “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak, Kabul Etmek ve Kullanmak” suçundan, N.T., “Basit Yaralama” suçundan, Ş.Ç., “Cinsel Taciz” suçundan, M.M., “Kasten Yaralama” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için yakalandı.

Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemler başlatılırken, jandarma ekiplerinin aranan kişilere yönelik uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

Muhabir: Alpaslan Demir