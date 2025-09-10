Yozgat’ta gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Yozgat Merkez İlçe ve Yerköy İlçe Jandarma Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Uygulamalar sırasında farklı suçlardan aranan kişilerin kimlikleri tespit edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda; T.K., “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak, Kabul Etmek ve Kullanmak” suçundan, N.T., “Basit Yaralama” suçundan, Ş.Ç., “Cinsel Taciz” suçundan, M.M., “Kasten Yaralama” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için yakalandı.
Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemler başlatılırken, jandarma ekiplerinin aranan kişilere yönelik uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.