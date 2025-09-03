Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, 2025/61 SATIŞ dosya numarasıyla kayıtlı taşınmaz için satış ilanı yayımladı. Bir borçtan dolayı satışına karar verilen taşınmaz için ayrıntılı bilgiler ve görsellere esatis.uyap.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Satışa konu olan taşınmaz, Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Musu Baba Mahalle/Köy, Çasak Mevkii’nde bulunuyor. Tapuda kıraç tarla vasfında kayıtlı olan taşınmazın yüzölçümü 31 bin 323,86 metrekare olarak belirtildi. Arazinin yüzde 5-8 eğimli, taşlı ve kumlu-tınlı yapıda olduğu, kuru tarım arazisi niteliğinde bulunduğu kaydedildi. Ayrıca tarla üzerinde 5 adet meşe ağacı mevcut. Taşınmazda herhangi bir yapı bulunmuyor.

Kıymeti 935 Bin Lira

Uzman raporlarına göre tarla, 935 bin 496 lira değerinde belirlendi. Satışta KDV oranı yüzde 10 olacak.

İki Artırma Yapılacak

Taşınmaz için iki ayrı artırma gerçekleştirilecek. İlk artırma 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.26’da başlayacak ve 14 Ekim 2025’te aynı saatte sona erecek. İkinci artırma ise 4 Kasım 2025’te başlayıp 11 Kasım 2025’te tamamlanacak.