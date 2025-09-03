TÜRKİYE- ABD Voleybol Maçı Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Bangkok'ta oynanacak kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Milli Takım 2

16 Turunda Kim Galip Gelecek

Son 16 turunda Slovenya'yı 30-28, 25-13 ve 29-27'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, şimdi turnuvanın iddialı ekiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Bozokspor'un eleme turu rakibi belli oldu
Bozokspor'un eleme turu rakibi belli oldu
İçeriği Görüntüle

Milli Takım 3

Milliler Tarihte İlk Kez Yarı Final Heyecanı Yaşayacak

Ay-yıldızlılar, bu zorlu rakibi devirirse Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı final sevinci yaşayacak.

Filenin Sultanları yarı finale yükselmesi halinde Hollanda- Japonya maçının galibiyle eşleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi