Benzin fiyatlarında ise şu an herhangi bir zam konuşulmuyor.

Yozgat Ve Bazı illerde Güncel Akaryakıt Fiyatları İse Şu Şekilde:

İstanbul (Avrupa yakası) Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 52,23 TL

Motorin: 52,77 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul (Anadolu yakası) Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 52,38 lira

Motorin: 51,47 lira

LPG: 24.49 lira

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 52,92 TL

Motorin: 54,63 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,26 TL

Motorin: 53,3 TL

LPG: 24,94 TL

Yozgat Akaryakıt Fiyatları

V/Max Kurşunsuz 95: 54.36 TL/LT

V/Max Diesel: 53.84 TL/LT

Gazyağı: 44.04 TL/LT

PO/gaz Otogaz: 26.50 TL/LT