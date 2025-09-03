Benzin fiyatlarında ise şu an herhangi bir zam konuşulmuyor.
Yozgat Ve Bazı illerde Güncel Akaryakıt Fiyatları İse Şu Şekilde:
İstanbul (Avrupa yakası) Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 52,23 TL
Motorin: 52,77 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul (Anadolu yakası) Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 52,38 lira
Motorin: 51,47 lira
LPG: 24.49 lira
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 52,92 TL
Motorin: 54,63 TL
LPG: 24,99 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 53,26 TL
Motorin: 53,3 TL
LPG: 24,94 TL
Yozgat Akaryakıt Fiyatları
V/Max Kurşunsuz 95: 54.36 TL/LT
V/Max Diesel: 53.84 TL/LT
Gazyağı: 44.04 TL/LT
PO/gaz Otogaz: 26.50 TL/LT
Muhabir: Ayşe Baran