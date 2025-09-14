Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da tapuda düşük satış bedeli beyan edilerek yapılan işlemleri denetlemeye aldı. Yapay zekâ destekli Mekânsal Veri Analiz Sistemi (MEVA) üzerinden son beş yılın tapu kayıtları geriye dönük olarak incelenecek, kurallara aykırı hareket eden işletmelere sert yaptırımlar uygulanacak.

Gayrimenkul satışlarında ödenen tapu harcı, satış bedelinin yüzde 4’ü üzerinden hesaplanıyor. Bu tutar alıcı ve satıcı arasında yarı yarıya paylaştırılıyor. Denetimlerde satış bedelinin gerçeğinden düşük gösterildiği tespit edilirse, taraflar eksik ödenen vergi tutarını faizi ve cezasıyla birlikte ödemek zorunda kalacak.

Denetimler yalnızca alıcı ve satıcılarla sınırlı kalmayacak. Komisyon gelirlerini düşük gösteren ya da bir kısmını fatura dışı elden alan emlakçılar için de cezalı vergi uygulaması yapılacak. Yapay zekâ sistemi, faturada yer almayan tutarları tespit ederek kayıt dışı kazançları ortaya çıkaracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygulama ile hem devletin vergi kaybını engellemeyi hem de emlak sektöründe adil bir düzen sağlamayı hedeflediği bildirildi.