Eşi ve Annesinden Ağır Suçlamalar

Olaydan kısa süre sonra doğum yapan eşi Özgül Dovanbek, 14 günlük bebeğiyle ayakta kalmaya çalışırken, kayınpederi Cemal Dovanbek’i suçladı. Özgül Dovanbek, eşinin babasıyla arasında geçmişte şiddet olayları yaşandığını, 8 aylık hamileyken kayınpederi tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Eşinin Yozgat’a, babasının “çok para kazanma” vaadiyle götürüldüğünü anlatan Özgül Dovanbek, “Eşim epilepsi ilaçlarını düzenli kullanıyordu. İlaç meselesi yüzünden tartıştıklarını söylemesi doğru değil. Yüzünde ve alnında gördüğüm darp izlerinin de babası tarafından yapıldığını düşünüyorum. Cenazeye bile gelmedi” dedi.

Anne Birsen Çirkinköse de eski eşi Cemal Dovanbek’i hedef aldı. Çirkinköse, uzun yıllardır şiddet ve tehdit gördüklerini belirterek, “En sonunda ‘ciğerini yakacağım’ demişti, yaptı. Oğlumun kanı yerde kalmayacak” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Müge Anlı’da Çelişkili İfadeler

Olay, ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşındı. Müge Anlı, Cemal Dovanbek’in soruşturmada ve canlı yayında verdiği ifadeler arasındaki çelişkilere dikkat çekti.

Savcılıktaki ifadesinde “Gece 3 sıralarında oğlumun kulağından kan geldiğini gördüm” diyen Cemal Dovanbek, programda bu detayı hatırlamadığını iddia etti. Anlı, bu ifadeyi yüzüne okuyarak “Yalan söylüyorsunuz Cemal Bey. Oğlunuzun kulağından kan geldiğini görmüşsünüz, ifadenizde var. Ama şimdi inkâr ediyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adli tıp raporu bekleniyor. Raporda çıkacak sonuç, ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin şüpheleri netleştirecek.