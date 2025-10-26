Yozgat genelinde son 24 saatte yağış miktarları bölgelere göre değişiklik gösterdi. Akdağmadeni ve Boğazlıyan gibi bazı ilçelerde yağış kaydı düşük kalırken, Aydıncık ilçesinde etkili yağmur ölçüldü.

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre Yozgat Merkez’de son 24 saatte 1,6 milimetre yağış düşerken, Merkez’e bağlı Esenli Köyü’nde 2,1 milimetre, Topçu Köyü’nde 1,3 milimetre ve Çadırardıç Beldesi’nde ise 6,6 milimetre yağış kaydedildi.

İlçeler arasında en fazla yağış Aydıncık’ta görüldü; burada 8,2 milimetre yağış ölçüldü. Kadışehri 1,9 milimetre, Saraykent 2,7 milimetre, Sarıkaya ve Sorgun ise 1’er milimetre yağış aldı.

Öte yandan bazı bölgelerde yağış hemen hemen yok seviyesinde kaldı. Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Çandır ilçelerinde kaydedilen yağış miktarı 0,0 milimetre olarak bildirildi. Yenifakılı ve Yerköy’de ise ölçülen yağış miktarları 0,1 ila 0,4 milimetre arasında değişti.