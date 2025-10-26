Türkiye’nin birçok bölgesi yeni haftaya yağışla başlıyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkisini gösterecek.

Yüksek Kesimlerde Bekleniyor

Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinin yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Kuzeydoğuda Düşüyor

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgâr batıda etkisini artıracak

Rüzgârın güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği; Marmara’nın batısında ise güney ve güneydoğudan saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Marmara’nın batısında etkili olacak kuvvetli rüzgârlar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbir alınması gerektiği bildirildi.

Bölgelere göre hava durumu:

Marmara: Parçalı bulutlu, batısında güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

Ege: Parçalı bulutlu.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlı.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Yozgat çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz: Bölge genelinde yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve yer yer kar; Ordu ve kıyı kesimlerde yağışlar yer yer kuvvetli.

Doğu Anadolu: Bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde yağış bekleniyor; yükseklerde karla karışık yağmur görülebilir.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu..

Yozgat’ta Da Sağanak Bekleniyor!

Yozgat yeni haftaya yağışla başlıyor. Kent genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olurken, yer yer sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, rüzgârın güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji, vatandaşlara ani sağanaklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.