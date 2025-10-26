Denizli’de ayrı yaşadığı eşinin evine çocuklarını görmeye giden 45 yaşındaki Yılmaz Köse, eşinin sevgilisi tarafından satırla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Köse, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 22 Ekim Çarşamba günü Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Köse, ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse’nin evine çocuklarını görmek için gitti. Bu sırada evde bulunan İkbal Köse’nin sevgilisi Muhammet Koç ile Köse arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga dönüşünce Koç, elindeki satırla Köse’ye saldırdı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Yılmaz Köse, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki çocuk babası Köse, hastanede süren iki günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Köse’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Olayın ardından gözaltına alınan Muhammet Koç, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.