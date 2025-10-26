Özellikle sigorta başlangıç tarihi belirli bir döneme denk gelen vatandaşlar kademeli emeklilik düzenlemesinin detaylarını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli adayları için çok kritik uyarılarda bulundu.

EYT ve kademeli emeklilik, çalışan kesimin en fazla merak ettiği başlıkların başında geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu iki önemli konuya dair Tgrthaber.com'a değerlendirmelerde bulundu.

Erdursun, önce EYT ve kademeli emeklilik kavramlarının kapsamını ve kimleri ilgilendirdiğini sade bir dille açıklarken, ardından kademeli emeklilik beklentisi içinde olanlara önemli uyarılar yaptı.

Erdursun, açıklamasında önce iki kavram arasındaki farklara değinerek, “Aslında kademeli emeklilik diye ayrı bir sistem yok. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar EYT kapsamındadır, bu tarihten sonra sigortalı olanlar ise EYT’den yararlanamaz” ifadelerini kullandı.

1999 Tarihinde İşe Girenlere Emeklilik Fırsatı

EYT’lilerin emeklilik şartlarını açıklayan Erdursun, "8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar, yaş şartı aranmaksızın işe başlama tarihine göre kadınlar ve erkeklerde 5000-5975 gün aralığında prim gün şartını tamamladıklarında; kadınlar 18 yaşından sonra 20 yılı, erkekler 25 yılı doldurduklarında yaş şartı aranmadan emekli olabilir" ifadelerini kullandı.

Erdursun, 8 Eylül 1999’dan sonraki döneme ilişkin olarak, "9 Eylül 1999 tarihinde, yani bir gün sonra sigortalı olanlar 30 Nisan 2008’e kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında SSK’dan 7000 iş günüyle emekli olabilmektedir" dedi.

Erdursun, EYT sonrası dönemde sigortalı olanların kendilerine haksızlık yapıldığını düşündüğünü belirterek, 8 Eylül 1999’dan sonra işe girenlerde emeklilik yaşının sabit olmasının adaletsizlik yarattığını söyledi.

Kanun Teklifi Sunuldu

Bu grupta emeklilik yaşının, işe başlama tarihine göre kademeli olarak artması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, hükümetin bu konuda bir çalışması bulunmadığını, ancak muhalefetin kademeli yaş ve prim indirimi içeren bir kanun teklifi sunduğunu açıkladı.

Erdursun, "9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasındakilerin emeklilik şartı sabittir. 7000 iş günü ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş olarak uygulanır. 1 Mayıs 2008 sonrası ne olacak? Bu tarihte yasa değişti ama orada kademe geldi. Kadınlarda yaş 58 ile 65 arasında kademeli olarak değişiyor" diyerek tarihin 2008'e kadar tutulmasının nedenini açıkladı.

“Prim Gün Sayısı 9000 bin güne çıkarıldı”

Erdursun ayrıca, "Emekli Sandığı’nda da aynı yaşlar uygulanıyor. Normalde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda kadınlar 7200 günle emekli olurken, 9 Eylül 1999 sonrasında prim gün sayısı 9000 güne çıkarıldı" bilgisini paylaştı.

EYT Emeklilik Farkı Özeti Nedir?

Erdursun, EYT ile kademeli emeklilik arasındaki temel farkı şu sözlerle özetledi: "8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlarda hiç yaş şartı yok, sadece sigortalılık süresi ve prim günü tamamlayanlar emekli oluyor.

Emeklilikte yaşa takılma konusuydu EYT. EYT’lilerde yaş şartı yok. 8 Eylül’de sigortalı olan kişi primini tamamlayınca yaş şartı olmadan hemen emekli olabiliyor. Ama 9 Eylül’de sigortalı olduysa kadın 58, erkek 60 yaşını beklemek zorunda"

Yeni Düzende Emeklilik Nasıl Etkilenir?

Düzenlemenin çıkma olasılığına ilişkin konuşan Erdursun, "Bu düzenleme çıkarsa, emeklilik yaşı çok geriye çekilirse emeklilik sistemi bundan gerçek anlamda zarar görebilir. Böyle bir yasal düzenleme olacaksa kademeli olarak yaş artırılabilir ama yaş konusunda dengeyi sağlayacak bir formül üzerinde durulması gerekir" dedi.

Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı?

Erdursun, sürece ilişkin beklentiler için, "AK Parti böyle bir düzenlemeyi çıkarmayacağını ve planlamada olmadığını sık sık vurguluyor.

Ancak seçime yakın bir dönemde hükümet bu konuyu yeniden gündemine alabilir. Bu bir ihtimal" diyerek kademeli emeklilik bekleyenler için hatırlatmada bulundu.