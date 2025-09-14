Yozgat'ta Silahla Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı!

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Şefaatli ilçesinde yürütülen aranan şahıs operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, A.Ö. isimli şahsın “Silahla Tehdit” suçundan kesinleşmiş 120 günlük hapis cezası bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Şahıs hakkında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Şefaatli merkezde mukavemetsiz bir şekilde yakalanmıştır. Yakalanan şahıs ile ilgili adli işlemler başlatılmış olup süreci devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Jandarma yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve kamu güvenliğinin sağlanması için titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.