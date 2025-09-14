Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, genç sporcuların sahadaki mücadelesinin geleceğe dair umutları yeşerttiğini belirterek, dostluk maçlarının önemine vurgu yaptı.

Spor Dostluk Köprülerini Kuruyor

Akdağmadeni Gücü Spor U15 takımı ile Sarıkaya Belediye Spor U15 takımı, Akdağmadeni Şehir Stadyumu’nda dostluk ve kardeşlik dolu bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maç yalnızca skor için değil; gençlerin gelişimi, spor kültürünün yaygınlaşması ve dostluk köprülerinin kurulması açısından büyük anlam taşıdı.

Geleceğe Dair Umut

Sahada gösterilen azim, disiplin ve sportmenlik, geleceğe dair en büyük umut kaynağı oldu. Bugünün genç sporcularının yarının hem başarılı sporcuları hem de toplumun örnek bireyleri olacağı vurgulandı.

Karşılaşmaya katkı sunan Akdağmadeni Gücü Spor Teknik Direktörü Hakan Altın’a, Takım Koordinatörü İsmet Yaşar’a ve Sarıkaya Spor’un teknik heyetine teşekkür edildi.

Başkan Ömer Aydoğmuş, genç sporcuların yolunun açık, başarılarının daim olacağına inandığını ifade etti.