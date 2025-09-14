Yozgat’ta gençlik çalışmalarını güçlendirmek ve üniversite öğrencilerini yerel ve uluslararası projelere aktif olarak dahil etmek amacıyla Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), Bozok Üniversitesi öğrenci kulüpleri ile kapsamlı bir iş birliği toplantısı düzenleyecek.

20 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek toplantı, 2025-2026 akademik yılı boyunca uygulanacak ortak projelerin ve faaliyetlerin temelini oluşturmayı hedefliyor.

SORGED tarafından yapılan açıklamada, gençliğin yalnızca geleceğin değil, bugünün de en güçlü aktörü olduğuna dikkat çekilerek, “Sizler üniversitenizin kulüplerinde ürettiğiniz fikirler, düzenlediğiniz etkinlikler ve ortaya koyduğunuz enerjiyle hem kampüsünüzü hem de şehrimizi dönüştürme potansiyeline sahipsiniz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, toplantının amacı olarak gençlerin tasarımcı, uygulayıcı ve lider olarak aktif rol aldığı bir ekosistem oluşturulması vurgulandı.

Toplantıda, kişisel gelişim eğitimleri, 21. yüzyıl yetkinlik atölyeleri, çevre bilinci, sağlıklı yaşam, proje yazma atölyeleri, kültürlerarası değişim programları ve gönüllülük çalışmalarını kapsayan geniş bir faaliyet yelpazesi tartışılacak. Gençler ayrıca, Erasmus+ gençlik değişimleri, Avrupa Dayanışma Programı (ESC), yabancı gönüllülerle kültür günleri ve afet farkındalık eğitimleri gibi uluslararası fırsatlara erişim imkanları hakkında bilgilendirilecek. SORGED, öğrencilere bu süreçte uluslararası ağlarını, mentorluk desteğini ve kaynaklarını sunmaya hazır olduğunu duyurdu.

Açıklamada, iş birliğinin sadece bir proje ortaklığı değil; gençlerin kendi potansiyelini keşfettiği, birbirinden öğrendiği ve birlikte büyüdüğü bir yolculuk olacağı vurgulandı. “Bugün burada atacağımız adımlar, yarının güçlü gençlik ağının temellerini oluşturacak. Hep birlikte, yerelden küresele uzanan bir gençlik hikâyesi yazalım” denildi.

Toplantının programı da detaylı şekilde açıklandı: Kayıt ve karşılama ile başlayacak etkinlik, açılış konuşmaları, tanışma ve buz kırıcı etkinlikler, SORGED’in vizyon ve projelerinin tanıtımı, kulüp sunumları, ortak faaliyet atölyeleri, uluslararası fırsatlar oturumu, grup sunumları ve 2025-2026 yılı için ortak takvim ve iş birliği planının değerlendirilmesini kapsıyor. Katılım belgeleri ve toplu fotoğraf ile program son bulacak.

SORGED’in açıklamasında, toplantının uzun vadeli hedefleri de vurgulandı. Buna göre, ortak üretim kültürü ile üniversite kulüpleriyle birlikte yenilikçi projeler, nitelikli eğitimler ve etkili etkinlikler planlanacak; öğrencilere kişisel, sosyal ve mesleki gelişim imkânları sunularak bugünün ve yarının liderleri olarak yetiştirilmeleri sağlanacak. Ayrıca gençlerin uluslararası fırsatlara erişimi artırılacak ve yerel ile küresel ölçekte toplumsal fayda üreten projeler geliştirilerek hem Yozgat’ta hem de dünyada ses getirecek çalışmalar ortaya konulacak.

Toplantı, gençlik ekosistemini güçlendirmek ve Yozgat’ı gençlik çalışmaları alanında bir cazibe merkezi hâline getirmek amacıyla planlanırken, SORGED yetkilileri gençleri bu sürecin merkezine koymayı hedeflediklerini belirtti. Açıklamada, “Birlikte ürettiğimiz her fikir, attığımız her adım hem üniversitemize hem şehrimize hem de ülkemize değer katacak. Bu iş birliği, gençlerin kendi potansiyelini keşfettiği, birbirinden öğrendiği ve birlikte büyüdüğü bir yolculuk olacak” ifadeleri yer aldı.

Toplantı, SORGED ofisinde 10.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek şekilde planlandı. Katılımcılar için Yozgat merkezden servis sağlanacak ve gün boyunca kahve molaları, öğle yemeği ve network fırsatları ile etkinlik desteklenecek.