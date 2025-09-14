Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Kadışehri ilçesi ve bağlı köylerde düğün ve eğlence merasimlerinde silah kullanımının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Yetkililer, Yangı, Kıyılı, Kabalı ve Örencik köylerinde vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparken, camilere de bilgilendirici afişler asarak halkın farkındalığını artırmayı hedefledi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, “Düğün ve eğlence merasimlerinde silah atılmaması konusunda vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılmış, konuyla ilgili camilere afişler asılmıştır. Bu ve benzeri olaylara karşı dikkatli davranmaları, herhangi bir ihlal durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bilgi vermeleri hususu hatırlatılmıştır” denildi.

Yetkililer, silah kullanımının özellikle kutlama ve merasimlerde ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Açıklamada, bu tür bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının, hem kamu güvenliğinin sağlanması hem de toplumda sorumlu davranış bilincinin yerleşmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Jandarma ekiplerinin, olası ihlallerin önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdüreceği, halkın da bu konuda aktif rol almasının beklendiği belirtildi.