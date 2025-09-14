Çöp atmak için evinden çıkan 61 yaşındaki S.A., dengesini yitirip yere düşerek başını vurdu.

Hastaneye kaldırılan adam, uygulanan bütün müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleşen üzücü olayda, 61 yaşındaki bir vatandaş yaşamını yitirdi.

Bafra’nın Emirefendi Mahallesi, Şehit Polis Ali Kesimoğlu Sokak’ta akşam saatlerinde talihsiz bir kaza gerçekleşti.

Evinden çöp atmak için yola çıkan S.A. (61), çöp konteynerinin yanında dengesini kaybederek yere düştü. Başını sert şekilde zemine çarpan S.A. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan S.A., ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.A.’nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, olayın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, S.A.’nın sakin ve çevresinde sevilen bir kişi olduğunu ifade etti.