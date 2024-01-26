Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gecenin karanlığında, ekonomik dalgalanmaların etkisiyle birçok ürünün fiyatı ani bir değişim yaşadı. Bu hızlı fiyat artışının arkasında, 2023 yılının sonunda başlayan zamların etkisi, yeni asgari ücret belirlenmesi ve yüksek enflasyon gibi ekonomik faktörler bulunuyor.

Show Haber'de yer alan habere göre 2024'e girilmesiyle birlikte, 700'den fazla ürün, zincir marketlerde tek bir gecede etiket değişikliğine uğradı.

Bu ani yükselişte öne çıkan ürünler arasında tereyağı, peynir ve süt bulunuyor. Özellikle çiğ süt fiyatlarındaki artışın ardından, birçok ürünün fiyatı adeta uçuşa geçti. 150 liraya satılan bir yoğurtun fiyatı bir gecede neredeyse 70 lira artarak 220 liraya yükseldi. Aynı şekilde, 950 gramlık bir tereyağının fiyatı 3 gün önce 352 lira 50 kuruşken, bugün itibariyle 418 liraya yükseldi, yani tek seferde 60 lira zamlandı.

Beyaz peynir ve kaşar peyniri de zam furyasından nasibini aldı. Bir beyaz peynirin fiyatı 159 lira 50 kuruştan 190 liraya yükselirken, 1 kiloluk kaşar peynirinin eski fiyatı olan 120 lira da 160 liraya çıktı, yani tek seferde 40 lira artış yaşandı.

Su fiyatları da bu zam dalgasından etkilenmedi. 19 litrelik bir suyun fiyatı 70 liradan 100 liraya çıkarak, tüketicilerin suya ödediği miktarı önemli ölçüde artırdı. Bu gelişmeler, ekonomik dengesizliklerin tüketicilere yansıyan bir yüzü olarak karşımıza çıkıyor.