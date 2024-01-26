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Trafiğin daha güvenli bir şekilde aksamadan işlemesi için trafik polisleri, yollardaki belirlenen uygulama noktalarında trafik akışını sağlar. Fakat bu denetlemeler sonucunda da kurallara uymayan kişilerin adına trafik cezası da kesilebiliyor.

Herkesin de bu kurala uymasına gerek yok. Bazı kurallara aykırı kesilen cezalar ya da ceza kurallara uygun olsa da sizin haklı bir sebebiniz varsa cezalar iptal ettiriliyor.

HIZ SINIRI LEVHASI YOKSA SÜRÜCÜ HAKLI

Örneğin, yolda hiçbir hız sınırı yok, ancak sınırı aşmanızdan dolayı bir ceza kesilirse hukuki yollardan cezayı iptal ettirebilirsiniz. Çünkü, radar veya hız limiti olduğuna ilişkin uyarı levhası yoksa hız limitini aştığınız için ceza kesilemez. Kısacası, gizli radar denilen durumlarda kesilen cezaları iptal ettirebilirsiniz.

ACİL DURUMLARDA SÜRÜCÜ HAKLI

Zorunlu bir sebepten dolayı hız sınırını ihlal ettiysen ve ceza yazıldıysa bu ceza da iptal ettirilebilir. Çünkü senin zaruri bir sebebin varsa artık geçiş üstünlüğün olduğu var sayılır. Örnek; acil hasta taşıyan araca trafik cezaları iptal edilir.

NASIL İPTAL ETTİREBİLİRİM?

Trafik cezası geldiği durumunda bir dilekçe yazarak olayı anlatıp adliyelerde bulunan sulh ceza hakimliğine ödediğiniz ceza miktarının iadesi için itiraz da bulunabilirsiniz.