Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Kışın vazgeçilmezi Yozgat'ta büyük ilgi görüyor! Kışın vazgeçilmezi Yozgat'ta büyük ilgi görüyor!

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:21     07:48     12:58     15:35     17:59     19:20

Akdağmadeni    06:16     07:43     12:54     15:31     17:55     19:16

Aydıncık             06:19     07:46     12:56     15:32     17:56     19:18

Boğazlıyan         06:19     07:44     12:56     15:35     17:58     19:19

Çandır                 06:18     07:44     12:55     15:34     17:57     19:18

Çayıralan            06:17     07:43     12:55     15:33     17:56     19:17

Çekerek              06:18     07:46     12:55     15:32     17:55     19:17

Kadışehri            06:17     07:44     12:54     15:31     17:54     19:16

Saraykent           06:18     07:45     12:55     15:33     17:56     19:17

Sarıkaya              06:18     07:45     12:56     15:34     17:57     19:18

Şefaatli                06:21    07:47     12:58     15:36     18:00     19:21

Sorgun                06:19     07:46     12:57     15:34     17:57     19:19

Yenifakılı            06:20     07:45     12:57     15:36     17:59     19:20

Yerköy                06:22     07:49     12:59     15:37     18:00     19:22

Kaynak: Haber Merkezi