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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:21 07:48 12:58 15:35 17:59 19:20

Akdağmadeni 06:16 07:43 12:54 15:31 17:55 19:16

Aydıncık 06:19 07:46 12:56 15:32 17:56 19:18

Boğazlıyan 06:19 07:44 12:56 15:35 17:58 19:19

Çandır 06:18 07:44 12:55 15:34 17:57 19:18

Çayıralan 06:17 07:43 12:55 15:33 17:56 19:17

Çekerek 06:18 07:46 12:55 15:32 17:55 19:17

Kadışehri 06:17 07:44 12:54 15:31 17:54 19:16

Saraykent 06:18 07:45 12:55 15:33 17:56 19:17

Sarıkaya 06:18 07:45 12:56 15:34 17:57 19:18

Şefaatli 06:21 07:47 12:58 15:36 18:00 19:21

Sorgun 06:19 07:46 12:57 15:34 17:57 19:19

Yenifakılı 06:20 07:45 12:57 15:36 17:59 19:20

Yerköy 06:22 07:49 12:59 15:37 18:00 19:22