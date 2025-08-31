Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Canpolat’a, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Samet Özdemir ile Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yasin Tıraşoğlu eşlik etti.

Ziyarette, Şehit Ferhat Değerli, Şehit Mehmet Ünal ve Şehit Halil İbrahim Doğansoy’un ailelerinin hatırları soruldu. Vali Mehmet Ali Özkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal’ın selamları da ailelere iletildi.

Kaymakam Canpolat, devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.