Devlet hastanesinde tedavi altında olan 80 yaşındaki bir hasta, odasında ölü bulundu. Hastane personelinin fark ettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Battalgazi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 80 yaşındaki M.D., enfeksiyon servisindeki odasında ölü bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde bulunan Battalgazi Devlet Hastanesi’nde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, enfeksiyon servisinde bir süredir tedavi gören M.D. (80), saat 16.15 sıralarında görevli sağlık personeli tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Refakatçisi olmadığı öğrenilen yaşlı adamın durumunu fark eden görevliler, durumu hemen doktorlara bildirdi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.