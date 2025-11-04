Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde görülen Şap Hastalığı (SAT1 serotipi) ile mücadelenin planlı, kontrollü ve bilimsel temelde sürdürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hastalığın kontrol altına alındığı, ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimlerinin hastalığın yayılımını büyük ölçüde sınırladığı belirtildi.

Bakanlığa göre, aşılama oranı yüzde 92’ye ulaştı. Türkiye’deki tüm büyükbaş hayvan varlığının aşılanması hedeflenirken, ikinci tur aşılama kampanyası da başlatıldı.

Sahadan düzenli numune akışının sağlandığı, virüsün genetik yapısının yakından takip edildiği vurgulandı.

Ayrıca, sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiği yönündeki iddialar hakkında adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Acil Eylem Planı kapsamında çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Bakanlık, il ve ilçe müdürlükleri ile laboratuvarların koordineli şekilde görev yaptığını, veteriner sağlık personelinin 7/24 sahada olduğunu kaydetti.

Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla denetim, aşılama ve numune alma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile teknik bilgi paylaşımının devam ettiği, gelişmelerin bu kurumlara düzenli olarak raporlandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de yapmış olduğu açıklamada; “Hayvan sağlığının korunması, hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirler alınmaya devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak düzenli bilgilendirmelerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.