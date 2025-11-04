AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, Yozgat Bozokspor’u tesislerde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Akgül’e Kulüp Başkanı Alpaslan Akyüz ve Teknik Direktör Sinan Yücer eşlik etti.

Antrenman sırasında futbolcularla bir araya gelen Milletvekili Akgül, teknik heyetten takımın durumu hakkında bilgi aldı. Antrenman temposu ve takımın hazırlık süreci hakkında bilgi alan Akgül, oyuncularla kısa süre sohbet etti.

“Yeni Başarılar Yakın”

Ziyaretin ardından konuşan Abdülkadir Akgül, Yozgat Bozokspor’un şehir için önemli bir değer olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yozgat Şehir Stadyumumuzda yeni bir başarı hikayesi yazmak için başkanından yönetimine, futbolcusundan taraftarına kadar herkesin motivasyonu yüksek. Şehrimizin takımı Yozgat Bozokspor’a başarılar diliyorum.”

Kulüp Yönetiminden Teşekkür

Bozokspor Kulüp Başkanı Alpaslan Akyüz, Milletvekili Akgül’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Akyüz, takımın hedeflerine ulaşması için şehirdeki birlikteliğin önemine vurgu yaptı.